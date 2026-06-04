◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝４日、栗東トレセン昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）には、ダミアン・レーン騎手が騎乗した。ＣＷコースでモカラマーズ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走。軽快な脚さばきで、４角で内から並びかけた。直線ではびっしり追われ、６ハロン８１秒９―１１秒５で併入。レーン騎手は「