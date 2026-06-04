歌手で俳優の小林旭が４日、東京・浅草公会堂で「小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ」の公演前取材に応じた。３月からは２０２７年１１月の誕生日までの期間で「ＡＫＩＲＡＥＩＧＨＴＹ‐ＥＩＧＨＴ」と題したイベントを開催中。小林は今回のコンサートに向けて「この業界の仕事は常に人に支えられて、応援してもらって人の力で動かされている。なので、歌で皆さんが気持ちよくなれば良しということで、それが自分の本