俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、“アドレナリン全開”超過激アクションシーンを収めた2本の本編映像が同時に解禁となった。また、入場者プレゼント第2弾も発表された。【動画】水上恒司VS福士蒼汰、“壮絶バトルシーン1つ目の映像は、腕っぷしが強く血の気が多いルーキー刑事・相葉四郎（水上恒司）と最狂の犯罪集団のボス・村田蓮司（福士蒼汰）が、身近なコンビ