愛知県一宮市で人気のカフェに、いま注目のどんぶりメニューがあります。インパクト抜群なのは、カニを丸ごと1匹のせた一杯。殻ごと食べられる珍しいカニを使った話題のメニューに迫りました。 ■話題のカニ丸ごとどんぶりメニュー 愛知県一宮市にある「Neji」は、コーヒーにドーナツが付いてくる「モーニング」（ドリンク代550円）が人気のカフェです。ドーナツは