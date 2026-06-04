ABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』（毎週金曜前6：30）のあす5日放送回に、スペシャルゲストとして上沼恵美子が出演する。【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特