４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの松本伊代（６０）が出演。夫でタレントのヒロミからしかられたエピソードを告白した。１９８２年にデビューし、今年の１０月には４５年目に入るという松本。定期的に行う自身のコンサートにはヒロミが駆けつけ、ギターを持ったヒロミと一緒にステージに立ったこともある。「３０周年か３５周年のときに、いっぱい歌って踊ったときに、『はぁ〜もう疲