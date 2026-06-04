累計32万部を突破した背筋のホラー小説を実写映画化した『口に関するアンケート』（7月3日公開）より、実写映画単独初主演となる板垣李光人をはじめ、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）らが演じる大学生6人の証言画像が公開された。生気のない瞳でこちらを見つめる姿が、見る者をゾワッとさせる不気味な一枚に仕上がっている。【動画】『口に関するアンケート』予告編メガホンを取るの