音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう4日に放送される。今回は、レクサス『LC500』を取り上げる。【写真多数】日本初“1000万円超本格高級2ドアクーペ”内外装全部見せ2016年1月、米・デトロイトモーターショーの会場で、レクサス『LC』は記念すべきワールドプレミアの日を迎えた。日本車としては初めてとなる、1000万円を超える本格的な高級2ドア