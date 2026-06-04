俳優の米倉涼子が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。米倉はマイケルを「光が大きかったぶん、影も大きい人」と表現。楽曲では「Heal the World」が好きだというエピソードも明かされ、「I Want You Back」のBGMにのせて笑顔で手を振った。【全身ショット】膝までのリボンが目を引く…ブラックコーデがお似合