【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は3日、ウクライナとモルドバの加盟に向けた交渉を本格化させることで合意した。ハンガリーがこれまで親ロシアのオルバン前政権下でウクライナ加盟に強硬に抵抗してきたが、EUとの協調姿勢を打ち出すマジャル政権に交代し、反対を撤回した。加盟に向けた手続きが大きく動き出すことになった。EU加盟には、環境や対外関係など六つのクラスター（塊）別に審査され、全分野でEUの基準に合致す