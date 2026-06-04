ヤマダホールディングスとエディオンの経営統合が実現すれば、巨大な家電量販グループが誕生することになります。フジテレビ経済部・智田裕一解説副委員長に「業界最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオン、なぜ経営統合を検討しているのか」「注目はプライベートブランド商品、店頭どう変わる」の2つのポイントについて聞いていきます。――1つ目のポイント、業界最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオン、な