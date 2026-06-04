【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は４日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が３日、新たに稼働した核物質生産工場を視察したと報じた。「（過去５年で）兵器級の核物質生産能力」が従来の２倍に達したと主張し、核開発を強化する姿勢を改めて示した。北朝鮮のウラン濃縮施設は、北西部の寧辺（ヨンビョン）や平壌（ピョンヤン）近郊の降仙（カンソン）、北西部の亀城（クソン）の３か所が知られている。韓国