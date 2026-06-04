ハライチ澤部佑（40）が、4日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にレギュラー出演。「第45回ベスト・ファーザーイエローリボン賞」を受賞したことを祝福された。冒頭でゲストのアンタッチャブル山崎弘也、戸田恵子が登場すると、フジテレビ原田葵アナウンサー（25）は「すいません。ゲストの方登場していただいてたんですけど…我らが澤部さんが、なんととんでもない賞を受賞しました！それが