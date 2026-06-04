女優で声優の戸田恵子（68）とアンタッチャブル山崎弘也（53）が、4日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。親交があることを明かし、スタジオを驚かせた。番組冒頭でハライチ澤部佑の「第45回ベスト・ファーザーイエローリボン賞」受賞を祝福した。澤部が「ザキヤマさん家もお子さん3人」と紹介すると、山崎「そうなんですよ。澤部さんに憧れて」とイジった。山崎は9歳、6歳、8カ月