Spotify世界チャートTop10入り、映画『プラダを着た悪魔2』のサントラへの参加など、2026年の音楽シーンでもっとも大きな躍進を見せているUK出身20歳のシンガーソングライターのSIENNA SPIRO（シエナ・スパイロ）。そんな彼女が7月3日にリリースする待望のデビューアルバム『Visitor（ビジター）』の核心に位置する楽曲「The Visitor（ザ・ビジター）」の最新ミュージック・ビデオが公開になった。今年の3月にシングルとしてリリー