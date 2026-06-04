Nakamura Hakが、新曲「白は夢」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Nakamura Hak、最低の画質で視聴することを迫られる新曲「白は夢」MV） MVは、ただ白い画面が続く内容に。YouTubeの概要欄の冒頭には「このMusic Videoは、8K画質で制作されていますが、最初は、144p（最低の画質）に設定の上で再生ください。その後、徐々に画質を上げていくことで、あなたの目に映る『正体』が明らかになります」というメッセー