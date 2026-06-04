山形県内ではきょうもクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】きょうもクマ目撃鮭川村、山形市で人や物への被害は確認されず（山形） 鮭川村では子グマが目撃され、村が注意を呼び掛けています。 鮭川村によりますときょう午前１０時３０分ごろ、鮭川村川口でクマが目撃されました。目撃されたのは子グマだったということです。 村では近隣住民に対し外出時に注意するよう呼び掛けています。 また、山形市ではきょう