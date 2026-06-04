2ラン含む猛打賞のタッカーが覚醒するか(C)Getty Imagesドジャースが現地時間6月3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に7−0で勝利した。大谷翔平は「1番・投手兼DH」で先発出場し、打者としては4打数3安打、投手としては6回2安打無失点6奪三振と好投し、6勝目を挙げた。【動画】タッカーが5号2ラン！大谷翔平を援護する一撃をチェックこの試合、打撃低迷していたカイル・タッカーが先制の5号2ランを含む3安打猛打賞をマークし