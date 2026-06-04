グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。幼少期からマイケル・ジャクソンのパフォーマンスに影響を受け、ダンスに夢中になるきっかけをもらったという川尻。この日はブラックのロングジャケットをスタイリッシュに着こなし、レッドカーペットに登場した。【写真】カッ