歌手で俳優の小林旭が４日、東京・浅草公会堂で「小林旭コンサート永久不滅のマイトガイ」の公演前取材に応じ、自身の健康状態について語った。今年に総合映画会社・日活のデビュー７０周年を迎え、３月からは２０２７年１１月の誕生日までの期間で「ＡＫＩＲＡＥＩＧＨＴＹ‐ＥＩＧＨＴ」と題したイベントを開催中。今年に米寿（８８歳）を迎えることにちなみ、全国８８か所を巡り、コンサートやトークイベントなどを行って