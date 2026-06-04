アーティストの関口メンディーが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【全身ショット】マイケルポーズをかっこよく披露した関口メンディー関口はマイケル風のウェーブヘアで登場し、キレのあるマイケルダンスで盛り上げた。周囲との違いにとまどっていた学生時代に、マイケルファンだった先生に「マイケルみ