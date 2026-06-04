伯父に１９年安田記念、マイルＣＳを勝ったインディチャンプ、伯母に２０年シルクロードＳを勝ったアウィルアウェイがいるレゾルーティオ（牡２歳、栗東・坂口智康厩舎、父サトノクラウン）が６月７日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）でデビューする。坂口調教師は「能力がありそう。勝負になると思います」と手応えを示す。先週は栗東・ＣＷコースで追い切られ、６ハロン８３秒５―１１秒５。マルベック（３歳未勝利）を３馬