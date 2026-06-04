俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。兄で自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）のテレビ出演への本音をもらす場面があった。パーソナリティーの玉川徹氏が大物の父親を持つ立場について意見を求める中、「お兄さん。なんかね、二人が全然違う道を辿りながら、今一緒の番組に…」と最近、テレビでの露出が増えた伸晃氏について質問すると、良純は「違う！