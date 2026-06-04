◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が今季５勝目を目指し、５日のロッテ戦（東京Ｄ）に先発する。４日はキャッチボールなどで最終調整。５回３安打２失点で４勝目を挙げた前回５月２９日の日本ハム戦（エスコン）を踏まえ、長いイニングを投げるために「ストライク先行で、早いカウントで勝負する」と意気込んだ。対するロッテとの通算成績は２戦１勝１敗。相