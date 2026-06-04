黒船賞で重賞２勝目を挙げたマテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）はさきたま杯（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）に登録。除外なら東海Ｓ（７月２６日、中京競馬場・ダート１４００メートル）に向かう。フローラＳ１１着のペンダントは関東オークス（６月１７日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）に参戦。湘南Ｓでオープン入りのカンシンはパラダイスＳ（６月１４日、東