歌手の小林旭（87）が4日、東京・浅草公会堂で単独公演「永久不滅のマイトガイ」を行った。今年は俳優デビュー70周年の節目。本番前に取材会で「小林旭という芸人を誰かが選んで、見つけて支えてくれなかった今日まで来られなかった」と、周囲の支えあっての存在であることに感謝した。11月3日に88歳の誕生日を迎える。米寿にちなみ「AKIRAEIGHTY―EIGHT」と名付けた全国88カ所を巡り、音楽コンサートのみならずこれまでの出