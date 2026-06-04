「ファーム中地区・ハヤテ５−９巨人」（４日、ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の浅野翔吾外野手が４試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放った。「６番・中堅」で先発。七回１死で横手投げ右腕の１４４キロを捉えると、左翼へ高く舞い上がった打球は左翼芝生席で跳ねた。浅野は高卒４年目の今季、１軍キャンプスタートながら２月６日に右ふくらはぎを肉離れ。開幕は２軍スタートとなり、５月２３日に今季初めて１軍に昇格した