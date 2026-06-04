ヘンリー王子は来年のインヴィクタス・ゲームズを前に父親との関係修復を図ろうとしていたが、いとこのピーター・フィリップス氏の結婚式に招待されていないという報道は王室との確執がまだ続いていることを示している。メーガン妃は自身のライフスタイルブランド構築に力を注いでおり、この騒動から距離を置こうとしていると宮殿関係者が指摘した。英紙ミラーが先日、報じた。フィリップス氏は６月６日にコッツウォルズでＮＨ