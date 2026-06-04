是枝裕和監督が最新作を携え、約1年ぶりに韓国を訪れた。映画『箱の中の羊』韓国公開記念記者会見が4日午後、ソウルのメガボックスCOEXで行われた。【写真】是枝作品プレミア上映にBLACKPINKメンバー出席この場には是枝裕和監督と子役の耼木里夢が出席した。本作は、最愛の息子を亡くした甲本音々（綾瀬はるか）、甲本健介（大悟・千鳥）夫婦が、今は亡き息子・翔（耼木里夢）と瓜二つのヒューマノイドを迎え入れるこ