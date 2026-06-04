K-POPバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）が、初のワールドツアー「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」の開催を発表した。ワールドツアー開催を知らせるポスターには、赤い文字で「KEEP IT MANIC」と記されており、そのタイトル通りの強烈なエネルギーを予感させる。【関連】PLAVE、バーチャルなのに過激ファンの被害？昨年、自身初となるアジアツアーを成功裏に終えたPLAVE。今年は待望のワールドツアー開催を発表し、フ