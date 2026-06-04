オーディション番組『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』最終1位だったものの、デビュー前にグループを離脱した歌手ユ・ジュンウォンが、新たなボーイズグループのメンバーとしてのデビュー準備に拍車をかける。6月4日、新生芸能事務所のCONTI側は、「今年3月にユ・ジュンウォンと専属契約を締結した」として、準備中のボーイズグループのメンバーとしてデビューする予定だと伝えた。【関連】ユ・ジュンウォンとK-PO