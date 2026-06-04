ファミリーレストラン「ジョイフル」は、6月16日15時より夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催する。期間中は、人気ハンバーグ3種を一度に楽しめる「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」をはじめ、うなぎメニューや盛岡冷麺、ビビンバ、ブルーベリーを使用したスイーツなどを展開する。【「ごちそうサマー」メニューのラインアップをすべて画像で見る】〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆ボリュームたっぷりトリプルハ