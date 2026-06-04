岡山県庁 岡山県は7月15日、有機農業に関心のある人を対象に基本的な知識や栽培技術の習得を目的とした研修会を開きます。現在、研修会への参加者(50人程度)を募集しています。 一般社団法人岡山県農業開発研究所などが行うもので、岡山県在住または在住予定の人が対象です。 研修会は、県農林水産総合センター農業大学校（赤磐市神田）で開かれ、野菜や水稲などの有機無農薬栽培技術についての講座や、ほ場の見学