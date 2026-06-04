Swarovskiから、太陽の光を浴びて輝く夏にぴったりの新コレクション「Swarovski Summertime」が登場します。グローバル・ブランドアンバサダーのアリアナ・グランデを起用したキャンペーンとともに、色鮮やかなクリスタルジュエリーやチャーム、ウォッチがお目見え。遊び心と自己表現をテーマにした華やかな世界観は、この夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりです♡