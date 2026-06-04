DAZNは4日、日本時間6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信に向けて、「DAZNの目」で大会を熱く盛り上げる実況・解説陣の最新ラインナップを発表した。【全身ショット】自身の書籍とともにガッツポーズを決める前田大然今回、「FIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダー」を務める内田篤人をはじめ、全104試合という史上最大規模の大会を余すところなく伝えるため、豪華キャストを起用。出演