タレントの中山秀征が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】最高のキメ顔で“マイケルポーズ”をする中山秀征マイケル・ジャクソンのかつての日本公演も観覧したという中山は、エンターテイナーとして大きな影響を受けてきたという。この日はマイケル風の手袋や靴下、ローファーの衣装で登場し、つま