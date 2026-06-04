スティック状のかまぼこ「棒Ｓ（ボウズ）」シリーズが全国的人気を集めるかまぼこ店「河内屋」（本社・富山県魚津市駅前新町、河内肇社長）が２０１４年の同シリーズ発売以来、初めて三つの新フレーバーの展開に乗り出した。第１弾として６月１日、既存の５種類に加え、夏季限定（６〜８月）商品「真夏の印度カリー」が加わる。暑気払いのため、ビールに合うピリ辛味を意識して開発された逸品だ。（源一秀）現シリーズ５種同店