NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。楽天はワォーターズ選手を登録し、入江大樹選手を抹消しました。3年目を迎えるワォーターズ選手は、これが2度目の昇格。4月3日に初昇格を果たし念願の1軍デビューを果たすも、6試合の出場で1打席のみの起用にとどまりました。その後、4月30日に抹消。約1か月ぶりの1軍舞台となります。ファームではここまで31試合に出場し、打率.213、5打点、6盗塁をマークしています。一方、抹消となったのは