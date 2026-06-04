「わたくし胸がいっぱいでございます」。筆記具メーカー「PILOT（パイロット）」の公式Xアカウント（@PilotPenJP）に登場する架空の営業担当「滑書（なめがき）」さんの熱い投稿が今、文房具ファンの間で反響を呼んでいます。【写真】羽海野チカ先生のポストを受け、大興奮でリポストしたPILOTの公式アカウント「滑書」さん 公式も驚いた！羽海野チカ先生からの「最高の褒め言葉」ことの始まりは、大人気漫画「3月のライオン