山東省済南市でこのほど「斉魯サッカースーパーリーグ」の開幕戦が開かれ、観戦チケットが観戦、アクティビティー、グルメ、ショッピングを一緒に楽しめる共通チケットとなっていたため、市内全域で盛り上がりを見せた。また、北京市ではベーカリーブランド200社以上が同市朝陽区のパンフェスティバルに参加し、人気商品はあっという間に売り切れた。広東省広州市や四川省成都市では大型コンサートが開かれ、1回当たり最多約8万人