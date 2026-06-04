トランプ米大統領は6月3日、ホワイトハウスでメディアに対し、イスラエル・レバノンの衝突と米国・イランの交渉を分けて処理したいと述べました。 イランは交渉で両者を結び付けることを主張し、レバノンを含むすべての停戦実現を求めています。 一方、トランプ氏は「これは性質が全く異なる二つのことだ」とし、「分けて処理したい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）