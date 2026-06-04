Snow Manの冠バラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramは6月3日、投稿を更新。メンバー・阿部亮平さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】阿部亮平の『それスノ』オフショット「足長いし立ち方かっこいい」同アカウントは、3枚のオフショットを投稿。いずれもスーツ姿の阿部さんが写っています。かけているサングラスも気になりますが、注目は3枚目です。立ち姿の全身ショット