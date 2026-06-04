インド市場における上級SUVが新登場ホンダのインド法人、ホンダ インディアは2026年5月22日、新型車発表イベントにおいて、ミドルクラスSUV「ZR-V」をインド市場に導入することを発表し、実車をインドで初公開しました。インドにおける現在のラインナップは、小型4ドアセダン「アメイズ」「シティ」と、小型SUV「エレベート」（日本名：WR-V）でいずれもコンパクトクラスに限られています。【動画】これがインドで発表された新