NORDが、結成10周年を記念した新曲「プルプル」を本日6月4日にデジタルリリースした。 （関連：B&ZAIの楽曲が人を惹きつける理由「衝動Never end」「KISS'N'DOL」……変幻自在なパフォーマンスの魅力） NORDは、「北海道を拠点に様々なエンターテインメントに挑戦する」というコンセプトのもと、地元テレビ局で企画／放送されたオーディション番組を経て結成されたユニット。今回リリー