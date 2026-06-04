日本発のグローバルグループ・&TEAMが、自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』を6月26日よりグローバル全15都市で開催することが発表された。 （関連：【画像あり】） 2022年12月、Debut EP『First Howling : ME』でデビューした&TEAMは、2026年4月にリリースした3rd EP『We on Fire』で3作連続となるミリオンセラーを達成。米ビルボードの