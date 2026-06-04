「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express」のお披露目セレモニーが、6月3日（水）に、羽田空港にあるJALの格納庫に設けられたステージで開催された。【写真】TDS25周年を記念した「JAL Jubilee Express」機体デザイン■TDS25周年をテーマにしたJAL特別塗装機今回お披露目された「JAL Jubilee Express」は、東京ディズニーシーで開催中の開園25周年を記念