日本代表は北中米ワールドカップに向けて、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに入り、３日に初日のトレーニングを実施した。１−０で勝利した５月31日のアイスランド戦以降、現地14日のグループステージ初戦（オランダ戦）まで、対外試合はない。異例とも言える状況について問われたMFの堂安律は、「身体はできているので、身体を作るというよりは身体を慣らしていって調整していくという表現が近いと思います。あと