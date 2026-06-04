俳優のキム・スロ、ユ・スンホが主演する韓国ドラマ『ドラゴン桜（勉強の神）』（全16話）が、あす5日より「KBS World」で放送される（毎週金曜深1：30〜※2話連続）。【写真】『ドラゴン桜（勉強の神）』T-ARAのジヨンと俳優イ・ヒョヌの新人時代も見どころ同作は、2005年にTBSで放送され大ヒットした『ドラゴン桜』の韓国リメイク版。個性派俳優キム・スロと国民的弟ユ・スンホ主演で最高視聴率27.4％を記録した2010年の超