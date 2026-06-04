東京市場まとめ 1.概況 日経平均は541円安の67,860円と、反落して始まりました。前日の米国市場では、中東情勢の不透明感を嫌気した売りが優勢となり、主要3指数が揃って下落しました。日本市場でも人工知能（AI）・半導体関連銘柄に売りが出て、下落基調で推移した日経平均は11時18分に1,481円安の66,920円でこの日の安値をつけました。前引けは1,300円安の67,101円となりました。後場は下げ渋る展開で、もみ合いとなりました。