ASTROのユンサナが主演する韓国ドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』（全12話）が、あす5日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【場面ショット】ASTRO・ユンサナ、彼女が“イケメン”になってしまう?!同作は人気ウェブ漫画が原作。一晩でイケメンになってしまった彼女と、そんな彼女をどうしても諦めきれない